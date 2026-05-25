Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırdı! Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş, elektrikli süpürgeyle cami içinde temizlik yaptığı sırada yanına gelen bir şahıs, gürültü nedeniyle süpürgenin kapatılmasını istedi.

"BURNUM KIRILDI, DUDAĞIM PATLADI"

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan imam Selami Beyaztaş, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Camiyi süpürüyordum. Yanıma gelip 'Süpürgeyi kapat' dedi. Ben de '5 dakika sabret, işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey söylemeden fişi çekti.Daha sonra tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtiğim sırada bir anda ağzıma güçlü yumruklar attı. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Hepsi kamera kayıtlarında mevcut."