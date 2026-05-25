Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırdı! Dehşet anları kamerada
İstanbul Bahçelievler’de bir camide yaşanan saldırı infial yarattı. Siyavuşpaşa Merkez Camii’nde temizlik yaptığı sırada imam Selami Beyaztaş’a, süpürge sesinden rahatsız olduğunu öne süren bir şahıs yumruklarla saldırdı. Burnu kırılan, dudağı patlayan imam hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi.
SÜPÜRGE GÜRÜLTÜSÜNÜ BAHANE EDİP İMAMA SALDIRDI
Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş, elektrikli süpürgeyle cami içinde temizlik yaptığı sırada yanına gelen bir şahıs, gürültü nedeniyle süpürgenin kapatılmasını istedi.
İmamın temizliğe devam etmesi üzerine öfkelenen şüpheli, önce süpürgenin fişini çekti, ardından Beyaztaş'a yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan imam yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
"BURNUM KIRILDI, DUDAĞIM PATLADI"
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan imam Selami Beyaztaş, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Camiyi süpürüyordum. Yanıma gelip 'Süpürgeyi kapat' dedi. Ben de '5 dakika sabret, işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey söylemeden fişi çekti.Daha sonra tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtiğim sırada bir anda ağzıma güçlü yumruklar attı. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Hepsi kamera kayıtlarında mevcut."
KAÇAN SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Saldırının ardından İstanbul Emniyeti olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi.
38 yaşındaki F.C.Y., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheli hakkında soruşturma devam ederken, saldırıya uğrayan imamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.