Malatya'da tartışan genç çift istinat duvarından atladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 18 yaşındaki genç kadın ile 20 yaşındaki erkek tartışmalarının ardından peş peşe istinat duvarından atlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saat 03.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Bahçebaşı Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrılan M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) görüşmek üzere bir araya geldi.

Araç içerisinde bir süre konuşan ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce genç kadın, ardından erkek şahıs yaklaşık 7 metrelik istinat duvarından peş peşe atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden ekiplerce çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.