Kalyoncu ailesinin acı günü: Cemal Kalyoncu'nun ablası Fatma Kabaoğlu vefat etti

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun önceki gün vefat eden ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Fatma Kabaoğlu, Çubuklu Kabristanı'na defnedildi.

Fatma Kabaoğlu için Beykoz Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

BERAT ALBAYRAK DA YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Yıldırım Demirören ve Abdurrahim Albayrak'ın aralarında olduğu çok sayıda iş insanı da katıldı.

Merhume Fatma Kabaoğlu, Çubuklu Kabristanı'na defnedildi. Ailesi ve sevenleri, Kabaoğlu'nu gözyaşları içinde toprağa verdi.