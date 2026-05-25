Amasya'da facia anları! Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ev küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak'ta E.B'ye ait tek katlı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.
Evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.