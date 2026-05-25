AFAD duyurdu! Osmaniye’de korkutan deprem

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 21.42’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.42'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD tarafından yapılan son deprem açıklamaları şöyle:

2026-05-25 21:44:53 37.72278 36.10417 7.0 ML 4.2 Sumbas (Osmaniye)

2026-05-25 21:09:39 37.10222 36.04306 21.15 ML 2.0 Ceyhan (Adana)

2026-05-25 21:04:50 37.13778 28.52194 11.2 ML 1.5 Ula (Muğla)

2026-05-25 20:57:41 39.23611 28.17444 7.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-05-25 20:56:42 39.18972 28.16861 8.57 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-05-25 20:45:00 37.57528 38.77083 7.66 ML 1.5 Hilvan (Şanlıurfa)

2026-05-25 20:38:07 39.19889 28.94333 10.43 ML 0.8 Simav (Kütahya)

2026-05-25 20:28:48 38.07389 30.14139 7.41 ML 1.9 Dinar (Afyonkarahisar)

2026-05-25 19:57:21 38.7525 42.55889 15.13 ML 1.9 Van Gölü - [02.88 km] Ahlat (Bitlis)

2026-05-25 19:52:24 38.2475 38.57139 12.0 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)

2026-05-25 19:21:15 37.55 42.00806 20.7 ML 2.3 Güçlükonak (Şırnak)

2026-05-25 19:10:30 40.0925 24.19389 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2026-05-25 19:04:29 39.295 33.0975 6.99 ML 1.2 Bala (Ankara)

2026-05-25 18:45:40 38.10028 43.19139 17.91 ML 1.7 Çatak (Van)

2026-05-25 18:41:41 38.06444 29.01167 8.31 ML 1.0 Güney (Denizli)

2026-05-25 18:31:48 38.05889 38.17611 6.99 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2026-05-25 18:28:09 37.83417 36.33944 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-05-25 18:25:03 39.17333 28.14833 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2026-05-25 17:53:02 40.89472 30.51361 7.0 ML 0.9 Söğütlü (Sakarya)

2026-05-25 17:45:31 37.83389 36.42111 7.63 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-05-25 17:18:53 40.41889 28.86694 11.73 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)

2026-05-25 16:43:46 37.87361 36.46778 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

Detaylar geliyor...