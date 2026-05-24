Sivas’ta feci kaza! Motosiklet cipin altına girdi: 1 ölü
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletteki 17 yaşındaki Muhammet Yavuz Polat hayatını kaybetti, 16 yaşındaki Z.T. yaralandı. Feci kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhammet Yavuz Polat (17) idaresindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Muhammet Yavuz Polat ile beraberindeki Z.T. (16) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Polat, yaşamını yitirdi.