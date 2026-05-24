Sivas’ta feci kaza! Motosiklet cipin altına girdi: 1 ölü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletteki 17 yaşındaki Muhammet Yavuz Polat hayatını kaybetti, 16 yaşındaki Z.T. yaralandı. Feci kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.