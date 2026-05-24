Kocaeli'de 40 milyon haplık uyuşturucu üretimi engellendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretimine yetecek 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 161 kilogram hap kapsülü bulunurken, soruşturma kapsamında daha önce yapılan baskınlarda milyonlarca sentetik ecza hapı ve üretim makineleri de ortaya çıkarıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu üretimine yönelik yürütülen operasyonlarda önemli miktarda ham madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Darıca ilçesinde düzenlediği son operasyonda, yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretimine yetecek kapasitede ham madde bulundu. Operasyon, 24 Mayıs 2026 Pazar günü kamuoyuna açıklandı.

Yetkililer, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi. Kocaeli uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen maddelerin incelemeye alındığı öğrenildi.

GECE YARISI İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca'da yürütülen operasyonlardan elde edilen veriler doğrultusunda saha çalışmalarını derinleştirdi.

Polis ekipleri gece saat 03.00 sıralarında Darıca ilçesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 40 koli içine gizlenmiş daralı ağırlığı 1 ton 80 kilogram olan uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

161 KİLOGRAM HAP KAPSÜLÜ BULUNDU

Operasyonda ayrıca 14 koli içerisinde toplam 161 kilogram hap kapsülü bulundu. Güvenlik güçleri, ele geçirilen kapsüllerin sentetik ecza üretiminde kullanılmasının planlandığını değerlendirdi.

Kocaeli polisi tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında ele geçirilen materyaller kriminal incelemeye gönderildi. Olayla bağlantılı kişi ya da kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCEKİ BASKINLARDA MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde düzenlenen önceki operasyonlarda da dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirilmişti.

Şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandığı belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapı, 3 milyon hap üretimine yetecek 264 kilogram ham madde ve 19 üretim makinesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'inin tutuklandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucu üretim ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyon, son dönemde sentetik ecza üretimine yönelik yürütülen en büyük çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.

Yetkililer, özellikle organize üretim ve dağıtım ağlarına karşı teknik ve saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

