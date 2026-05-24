Kocaeli'de 40 milyon haplık uyuşturucu üretimi engellendi

161 KİLOGRAM HAP KAPSÜLÜ BULUNDU Operasyonda ayrıca 14 koli içerisinde toplam 161 kilogram hap kapsülü bulundu. Güvenlik güçleri, ele geçirilen kapsüllerin sentetik ecza üretiminde kullanılmasının planlandığını değerlendirdi. Kocaeli polisi tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında ele geçirilen materyaller kriminal incelemeye gönderildi. Olayla bağlantılı kişi ya da kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCEKİ BASKINLARDA MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİ Soruşturma kapsamında 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde düzenlenen önceki operasyonlarda da dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirilmişti. Şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandığı belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapı, 3 milyon hap üretimine yetecek 264 kilogram ham madde ve 19 üretim makinesi bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'inin tutuklandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucu üretim ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.