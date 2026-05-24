Kocaeli'de 40 milyon haplık uyuşturucu üretimi engellendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretimine yetecek 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 161 kilogram hap kapsülü bulunurken, soruşturma kapsamında daha önce yapılan baskınlarda milyonlarca sentetik ecza hapı ve üretim makineleri de ortaya çıkarıldı.
Yetkililer, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi. Kocaeli uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen maddelerin incelemeye alındığı öğrenildi.
GECE YARISI İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca'da yürütülen operasyonlardan elde edilen veriler doğrultusunda saha çalışmalarını derinleştirdi.
Polis ekipleri gece saat 03.00 sıralarında Darıca ilçesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 40 koli içine gizlenmiş daralı ağırlığı 1 ton 80 kilogram olan uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek kapasitede olduğunu açıkladı.