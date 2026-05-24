Adıyaman’da acı olay! Fenalaşan besici hastanede yaşamını yitirdi

Adıyaman’da kurbanlık hayvan satışı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan 62 yaşındaki Mehmet Örücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Örücü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Büyükkavaklı köyü yakınlarında kurbanlık hayvan satışı yapan Mehmet Örücü (62), bir anda yere yığıldı.

Yakınları ve alıcılar tarafından fark edilen durum, hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Örücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Örücü'nün cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehmet Örücü'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.