Kayseri’de aile dehşeti! Kayınbaba damadını kurşun yağmuruna tuttu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasındaki damat ile kayınbaba arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Oruçreis Mahallesi’nde yaşanan olayda bıçakların çekildiği kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü, kayınbaba D.K. damadı E.D. ile yanında bulunan M.K.’yi tabancayla vurdu. Mahalleyi savaş alanına çeviren olay sonrası 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri alarma geçti.

Kayseri'de aile içindeki gerilim bu kez sokak ortasında patladı. İddiaya göre D.K. ile kızının boşanma aşamasındaki eşi E.D. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine sert sözlerle yüklendiği kavga bir anda şiddet sarmalına dönüştü.

"ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI"

Kavgada önce bıçaklar çekildi. Yaşanan arbede sırasında kayınbaba D.K. bıçakla yaralandı. Bunun ardından silahına sarılan D.K., damadı E.D. ile yanında bulunan M.K.'ye ateş açtı. Sokakta peş peşe yükselen silah sesleri mahallede paniğe neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.D. ile M.K. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralanan kayınbaba D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.