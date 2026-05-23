Diyarbakır-Silvan yolunda minibüs devrildi: 15 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi.



Diyarbakır'dan Tatvan'a seyir halindeki yolcu minibüsü, Silvan yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 15 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı