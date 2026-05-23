Antalya’da feci kaza! Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 17 ve 18 yaşındaki iki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Feci kazanın ardından acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.