AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi’nde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 12.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden olurken depremin merkez üssünün Datça’ya 135 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu açıklandı.