AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi’nde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 12.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden olurken depremin merkez üssünün Datça’ya 135 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu açıklandı.
Ege Denizi'nde 23 Mayıs 2026 günü meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Datça'ya yaklaşık 135.78 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 16.34'te kaydedildi. Sarsıntının yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin açıklanan teknik veriler şöyle:
|Bilgi
|Detay
|Büyüklük
|4.3
|Merkez
|Ege Denizi
|Datça'ya Uzaklık
|135.78 km
|Tarih
|23 Mayıs 2026
|Saat
|16:34
|Derinlik
|12.4 km
