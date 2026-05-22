TAG otoyolunda can pazarı! Tır viyadükten uçtu: 2 ölü 4 yaralı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, bir TIR otomobile arkadan çarparak viyadükten aşağı yuvarlandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.
İsmail G. 'nin (23) kullandığı 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.