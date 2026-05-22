Muğla'da müstakil evde patlama! Bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi Kusular Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi tüm mahallede duyulurken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

3 GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın etkisiyle müstakil evin bahçe duvarı tamamen yıkıldı. Olay sırasında evde ve bahçede bulunan 3 genç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı 3 gence ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslara alınan yaralı gençler, tedavi edilmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği sokakta ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için evin içinde ve enkaz alanında titiz bir çalışma başlattı.