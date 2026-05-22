İşçilerden dikkat çeken protesto! Kubbeye çıkıp pankart açtılar
Sivas’ta yapımı süren Merkez Camisi’nde çalışan mermer işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıkarak pankartlı eylem yaptı. Yaklaşık 2 saat süren protestoda polis ekipleri işçileri ikna ederek aşağı indirdi.
Sivas ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. Sivas Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı süren Merkez Camisi mermer işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri uzun süre kubbeye çıkamadıkları için göstericilere müdahale edemedi.
Yaklaşık 2 saat kubbede kalan işçiler, ikna çabaları sonucu indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.