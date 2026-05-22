GSB Yaz Gençlik Kampları 2026: Nasıl başvurulur, şartlar neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları için 2026 başvuruları başladı. Deniz ve doğa temalı ücretsiz kamplar, bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinde binlerce genci ağırlayacak. Kamplarda ulaşım, konaklama, yemek ve sağlık sigortası gibi tüm giderler Bakanlık tarafından karşılanacak.
2026 YAZ GENÇLİK KAMPLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek kamplar, 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ayrı ayrı planlanırken her kamp dönemi toplam 6 gün sürecek.
Kamplar bu yıl da iki ana kategoride düzenlenecek:
- Deniz / Mavi Kamplar
- Doğa / Yeşil Kamplar
Program kapsamında gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-GSB Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Çevrim içi başvuru imkanı bulunmayan gençler ise kendilerine en yakın Gençlik Merkezi aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.
Detaylı kamp bilgileri için ise Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi kullanılabilecek.