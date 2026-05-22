GSB Yaz Gençlik Kampları 2026: Nasıl başvurulur, şartlar neler?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları için 2026 başvuruları başladı. Deniz ve doğa temalı ücretsiz kamplar, bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinde binlerce genci ağırlayacak. Kamplarda ulaşım, konaklama, yemek ve sağlık sigortası gibi tüm giderler Bakanlık tarafından karşılanacak.

2026 YAZ GENÇLİK KAMPLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek kamplar, 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ayrı ayrı planlanırken her kamp dönemi toplam 6 gün sürecek.

Kamplar bu yıl da iki ana kategoride düzenlenecek:

  • Deniz / Mavi Kamplar
  • Doğa / Yeşil Kamplar

Program kapsamında gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-GSB Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Çevrim içi başvuru imkanı bulunmayan gençler ise kendilerine en yakın Gençlik Merkezi aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

Detaylı kamp bilgileri için ise Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi kullanılabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

2026 Yaz Gençlik Kampları'na 12-25 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek. Başvurularda doğum yılı esas alınacak.

Mavi / Deniz Kampları Yaş Grupları

Yaş Grubu Doğum Yılı
12-13 yaş 2014-2013
14-15 yaş 2012-2011

Yeşil / Doğa Kampları Yaş Grupları

Yaş Grubu Doğum Yılı
16-17 yaş 2010-2009
18-22 yaş 2008-2004
23-25 yaş 2003-2001

Her genç, yaş şartını sağlaması halinde Mavi ve Yeşil kamplara yalnızca birer kez katılabilecek.

BAŞVURULARDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Bakanlık açıklamasına göre bazı adaylara değerlendirme sürecinde öncelik tanınacak. Öncelikli gruplar şöyle:

  • Aile geliri 2026 yılı asgari ücretinin altında olanlar
  • Gençlik Merkezlerine üye gençler
  • Eğitim hayatında başarı belgesi bulunanlar
  • Son üç yılda başvurmasına rağmen kampa katılamayanlar

Şehit ve gazi yakınlarının başvuruları ise doğrudan onaylanacak. Yetkililer, kesin kayıt sırasında gerekli belgelerin teslim edilmemesi halinde başvuruların geçersiz sayılacağını belirtti.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 5 dönem için başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Kalan dönemlerin sonuçları ise 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Başvurusu kabul edilen gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri belgeleri kamp başlangıcından en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

18 yaşından küçük adayların ise başvuru formunu veli imzasıyla teslim etmesi zorunlu olacak.

SON BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Dönem Son Başvuru Tarihi
İlk 5 dönem 21 Haziran 2026
Kalan dönemler 26 Temmuz 2026

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN GENÇLERE ÇAĞRI

Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri kamplara davet etti. Bakan Bak paylaşımında, "Yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

