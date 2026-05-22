CANLI YAYIN

Filenin Sultanları hazırlık maç takvimi 2026: Türkiye voleybol maçları ne zaman?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filenin Sultanları hazırlık maç takvimi 2026: Türkiye voleybol maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 sezonunun ilk sınavına İtalya’da çıkıyor. Filenin Sultanları, AeQuilibrim Cup’taki açılış maçında güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın bilgileri, maç saati ve turnuvanın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarına İtalya'da devam ediyor. Filenin Sultanları, sezonun ilk resmi hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Cenova'da düzenlenen AeQuilibrim Cup, millilerin yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

Fotoğraf: A HaberFotoğraf: A Haber

TURNUVA İTALYA'DA DÜZENLENİYOR

22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında organize edilen AeQuilibrim Cup'a Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi İtalya, Polonya ve Sırbistan katılıyor. Karşılaşmalar, İtalya'nın Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanacak. Teknik ekip, turnuvayı hem oyuncu form durumunu görmek hem de Milletler Ligi öncesinde takım uyumunu artırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Fotoğraf: A HaberFotoğraf: A Haber

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma yurt dışında Polsat Sport 1 ve Sky Sport Arena ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'de ise maçın resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın AeQuilibrim Cup fikstürü şöyle:

Tarih Maç Saat
22 Mayıs Cuma Türkiye - Polonya 18.00
23 Mayıs Cumartesi İtalya - Türkiye 22.00
24 Mayıs Pazar Türkiye - Sırbistan 18.00

Fotoğraf: A HaberFotoğraf: A Haber

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK KAMP KADROSU

Pasörler

  • Dilay Özdemir
  • Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler

  • İlkin Aydın
  • Saliha Şahin
  • Yaprak Erkek
  • Ayşe Çürük

Orta Oyuncular

  • Deniz Uyanık
  • Berka Buse Özden
  • Karmen Aksoy
  • Merve Atlıer

Pasör Çaprazları

  • Beren Yeşilırmak
  • Defne Başyolcu

Liberolar

  • Eylül Akarçeşme Yatgın
  • Melis Yılmaz
  • Merve İzbilir
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın