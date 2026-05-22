Filenin Sultanları hazırlık maç takvimi 2026: Türkiye voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 sezonunun ilk sınavına İtalya’da çıkıyor. Filenin Sultanları, AeQuilibrim Cup’taki açılış maçında güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın bilgileri, maç saati ve turnuvanın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.
Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarına İtalya'da devam ediyor. Filenin Sultanları, sezonun ilk resmi hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Cenova'da düzenlenen AeQuilibrim Cup, millilerin yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.
TURNUVA İTALYA'DA DÜZENLENİYOR
22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında organize edilen AeQuilibrim Cup'a Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi İtalya, Polonya ve Sırbistan katılıyor. Karşılaşmalar, İtalya'nın Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanacak. Teknik ekip, turnuvayı hem oyuncu form durumunu görmek hem de Milletler Ligi öncesinde takım uyumunu artırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma yurt dışında Polsat Sport 1 ve Sky Sport Arena ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'de ise maçın resmi bir yayıncısı bulunmuyor.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın AeQuilibrim Cup fikstürü şöyle:
|Tarih
|Maç
|Saat
|22 Mayıs Cuma
|Türkiye - Polonya
|18.00
|23 Mayıs Cumartesi
|İtalya - Türkiye
|22.00
|24 Mayıs Pazar
|Türkiye - Sırbistan
|18.00
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK KAMP KADROSU
Pasörler
- Dilay Özdemir
- Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler
- İlkin Aydın
- Saliha Şahin
- Yaprak Erkek
- Ayşe Çürük
Orta Oyuncular
- Deniz Uyanık
- Berka Buse Özden
- Karmen Aksoy
- Merve Atlıer
Pasör Çaprazları
- Beren Yeşilırmak
- Defne Başyolcu
Liberolar
- Eylül Akarçeşme Yatgın
- Melis Yılmaz
- Merve İzbilir