Erzincan'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, vatandaşlar günlük yaşamda zor anlar yaşadı. Erzincan sağanak yağışı nedeniyle özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.

TRAFİKTE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Yoğun yağış sonrası bazı güzergâhlarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

VATANDAŞLAR FARKLI YÖNTEMLERLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Sağanak yağışın ardından kentte dikkat çeken görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak su dolu yollarda yürümeyi tercih etti. Bazıları ise ıslanmamak için kamyonet kasalarında yolculuk yaptı. Oluşan görüntüler cep telefonu kameralarına da yansıdı.