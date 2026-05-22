Erzincan’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında
Erzincan’da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise suyla kaplanan yollarda yürümekte güçlük çekti.
Erzincan'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, vatandaşlar günlük yaşamda zor anlar yaşadı. Erzincan sağanak yağışı nedeniyle özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.
TRAFİKTE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ
Yoğun yağış sonrası bazı güzergâhlarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
VATANDAŞLAR FARKLI YÖNTEMLERLE KORUNMAYA ÇALIŞTI
Sağanak yağışın ardından kentte dikkat çeken görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak su dolu yollarda yürümeyi tercih etti. Bazıları ise ıslanmamak için kamyonet kasalarında yolculuk yaptı. Oluşan görüntüler cep telefonu kameralarına da yansıdı.
YETKİLİLERDEN DİKKAT UYARISI
Yetkililer, yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Meteorolojik uyarıların takip edilmesi istenirken, sürücülerin ani su birikintilerine karşı tedbirli davranmaları çağrısı yapıldı.
ERZİNCAN'DA YAĞIŞIN ETKİSİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Kentte etkili olan sağanak sonrası oluşan su birikintileri ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hava koşullarının önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği değerlendirilirken, vatandaşların dikkatli olması isteniyor.