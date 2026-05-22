İstanbul çıkışı kilitlendi! Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul’dan Anadolu’ya gitmek isteyen sürücüler yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşurken, özellikle Bolu Dağı geçişi ve Abant Gişeleri mevkiinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen sürücüler, 22 Mayıs 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğun trafik oluştu. Bolu geçişinde bayram trafiği nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Anadolu'ya geçişin önemli güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nda etkisini gösterdi. Özellikle Bolu Dağı geçişi ile Abant Gişeleri çevresinde araç yoğunluğu dikkat çekti.

Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerin büyük bölümü mesai saatini beklemeden yola çıktı.

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI İLERLEDİ

Otoyol ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki artışa rağmen trafiğin tamamen durmadığı, yoğun ancak akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Bolu geçişinde bayram trafiği nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman hızın düştüğü gözlendi.

Yetkililer, özellikle Bolu Dağı güzergahında sürücülerin takip mesafesine dikkat etmeleri ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

EKİPLER DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerindeki kritik noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yaptı.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve tatilin resmi olarak başlayacağı cumartesi günü daha da artmasının beklendiğini belirtti. Oluşan yoğun trafik dronla da görüntülendi.

BAYRAM TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergah yoğunluğunu kontrol etmeleri ve trafik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bolu geçişinde trafik neden yoğunlaştı?

Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen vatandaşların aynı saatlerde yola çıkması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Trafik en çok hangi bölgelerde etkili oldu?

Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Abant Gişeleri mevkiinde görüldü.

Trafik tamamen durdu mu?

Yetkililerin verdiği bilgilere göre trafik yoğun olsa da tamamen durmadı ve akıcı şekilde ilerledi.

Yetkililer sürücülere hangi uyarıları yaptı?

Sürücülerin aşırı hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve emniyet kemeri kullanmaları istendi.

