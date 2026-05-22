Otoyol ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki artışa rağmen trafiğin tamamen durmadığı, yoğun ancak akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Bolu geçişinde bayram trafiği nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman hızın düştüğü gözlendi.

EKİPLER DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerindeki kritik noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yaptı.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve tatilin resmi olarak başlayacağı cumartesi günü daha da artmasının beklendiğini belirtti. Oluşan yoğun trafik dronla da görüntülendi.