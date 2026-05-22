İstanbul çıkışı kilitlendi! Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul’dan Anadolu’ya gitmek isteyen sürücüler yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşurken, özellikle Bolu Dağı geçişi ve Abant Gişeleri mevkiinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen sürücüler, 22 Mayıs 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğun trafik oluştu. Bolu geçişinde bayram trafiği nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Anadolu'ya geçişin önemli güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nda etkisini gösterdi. Özellikle Bolu Dağı geçişi ile Abant Gişeleri çevresinde araç yoğunluğu dikkat çekti.
Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerin büyük bölümü mesai saatini beklemeden yola çıktı.