Aydın’da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Aydın’ın Köşk ve Bozdoğan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Köşk’te bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, yollar suyla doldu, çok sayıda ağaç devrildi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşerken, ekipler bölgede çalışma başlattı.