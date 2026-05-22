Aydın’da sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Giriş Tarihi:
|
Aydın’ın Köşk ve Bozdoğan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Köşk’te bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, yollar suyla doldu, çok sayıda ağaç devrildi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşerken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, ilçelerde günlük yaşamı aksattı.
Köşk ilçesinde fırtına ile birlikte etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.
Bozdoğan ilçesinde de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre bölgede metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, etkili olan olan yağış özellikle Köşk ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.