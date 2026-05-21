Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan stratejik iş birliği! COP31'e gençlik odaklı çevre hamlesi

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan stratejik iş birliği! COP31'e gençlik odaklı çevre hamlesi

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, COP31 sürecinde gençlerin çevre ve iklim çalışmalarına daha aktif katılımını sağlayacak kapsamlı bir iş birliği başlattı. Türkiye genelinde hayata geçirilecek projelerle gençlerin çevre liderliği, gönüllülük ve sürdürülebilir yaşam alanlarında sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasında aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 süreci kapsamında gençleri çevre ve iklim çalışmalarının merkezine taşıyacak kapsamlı bir iş birliği başlattı. Tanıtımı yapılan projelerle gençlerin çevre bilinci, gönüllülük, sürdürülebilir yaşam ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında aktif rol üstlenmesi hedeflenirken, Türkiye'nin çevre vizyonunun uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

COP31 SÜRECİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin çevre diplomasisi, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunan çalışmalar, gençlerin aktif katılımıyla yeni bir aşamaya taşınıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamlı projelerde iş birliği yapacak.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye'de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı iş birliği süreci resmen başlatıldı.

ÇOK YÖNLÜ PROJELER KAMUOYUNA TANITILDI

21 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Toplantıda, gençlerin çevre politikalarına aktif katılımını artırmayı hedefleyen çok yönlü projeler ele alınarak güçlü iş birliği mesajı verildi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZLA YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Programın açılışında konuşan Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın vizyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde sıfır atık alanında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren yeni bir sürecin hayata geçirildiğini belirtti.

Ağırbaş, "Gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan küresel adalet çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak bu dünyaya borcumuz var. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yeni bir süreci başlatıyoruz. Bakanlığımız gençlerin gelişimine yönelik önemli çalışmalara imza atan güçlü bir kurumdur. Bakanımız gençlerin dilinden anlayan ve doğru çözüm önerileri üreten bir isimdir. Tanıtımını yapacağımız projelerle hem COP31 sürecinde hem de sonrasında Türkiye'nin gençleriyle omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi.

"SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜ, KUŞAKLARIN DÖNÜŞÜMÜ OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Sistemin dönüşümünün kuşakların dönüşümü olmadan mümkün olmadığını vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık kültürünün yaygınlaşması için çocuklar, gençler ve kadınlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Dünyamız küresel bir çevre felaketine doğru gidiyor. İnsan başına haftalık 5 gram mikroplastik tüketiyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre okyanuslarda artık bir plastik kıtası oluşmuş durumda. Çözüm önerileri ve inovatif teknolojilerle bu düzeni değiştirmek zorundayız. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ GENÇLERİ UYGULAYICI VE EĞİTİCİ LİDERLER KONUMUNA TAŞIMAK"

Gençlik merkezlerinde sıfır atık atölyelerinin kurulacağını belirten Ağırbaş, temel hedeflerinin davranış değişikliği oluşturmak ve gençleri çevre alanında lider bireyler haline getirmek olduğunu ifade etti.

"SIFIR ATIK VAKFI OLARAK GENÇLERLE YOL ARKADAŞI OLMAYA HAZIRIZ"

Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirterek, Türkiye'nin sıfır atık denildiğinde akla gelen ilk ülke haline geldiğini söyledi.

Gençlere seslenen Ağırbaş, çevre ve sıfır atık konularındaki fikir ve projelerini Vakıf ile paylaşabileceklerini belirtti.

"SIFIR ATIK VİZYONUNU GENÇLİĞİN ENERJİSİYLE BÜYÜTMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık vizyonunu gençlerin enerjisiyle daha da büyütmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bak, "Bir milyon öğrencimizin kaldığı yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve Türkiye genelindeki yaklaşık 50 gençlik kampında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerle sürekli bir aradayız" dedi.

"SIFIR ATIK PROJESİNİ EN İYİ UYGULAYAN BAKANLIKLARDAN BİRİYİZ"

Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Bak, doğal kaynakların doğru kullanılması ve atıkların etkin şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

"Sıfır Atık Vakfı ile birlikte gençliğin enerjisini ve gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketi oluşturmayı hedefliyoruz. İş birliği protokolü kapsamında gençlik merkezlerimizde projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"GENÇLERİN ÇEVREYLE İLGİLİ PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bak, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanlarında daha fazla proje geliştirmelerini istediklerini belirterek, bugüne kadar 5 bin 700 projeye destek verdiklerini açıkladı.

"SIFIR ATIK FORUMU'NDA YER ALACAĞIZ"

5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na katılacaklarını belirten Bakan Bak, gençlere yönelik özel oturumlar gerçekleştirileceğini ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını ifade etti.

SIFIR ATIK VAKFI İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

İki kurum arasındaki iş birliği kapsamında çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi, gönüllülük temelli çevre hareketlerinin desteklenmesi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.

Projeler sayesinde gençlerin yalnızca çevre farkındalığı kazanması değil; çevre liderliği, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve sürdürülebilir yaşam alanlarında aktif deneyim elde etmesi amaçlanıyor.

Geniş Kapsamlı Bir Gençlik Ekosistemi Oluşturulacak

Bu kapsamda:

  • Sıfır Atık Genç Gönüllüleri
  • Sıfır Atık Gençlik Merkezleri
  • Sıfır Atık Tematik Kampları

başlıkları altında geniş kapsamlı bir gençlik ekosistemi oluşturulması planlanıyor.

Türkiye genelinde gençlik merkezlerinden üniversitelere, gönüllülük ağlarından kamp programlarına kadar uzanan geniş bir yapı içerisinde çevre alanında güçlü toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

GENÇLER ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALARDA AKTİF ROL ALACAK

Projeler kapsamında üniversite öğrencileri, gençlik liderleri, izciler, gönüllü topluluklar ve eğitim fakültesi öğrencileri çevre odaklı çalışmalarda aktif görev üstlenecek.

Çevre eğitimleri, gönüllü eğitmen programları, gençlik kampları ve mahalle ölçekli paylaşım uygulamalarıyla sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütülecek.

Gençlerin geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım çalışmalarında aktif rol alması teşvik edilirken, yerel gönüllülük ağları aracılığıyla çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ÇEVRE BİLİNCİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLANACAK

Projeler kapsamında paylaşım kültürü, dayanışma ve yeniden kullanım anlayışını güçlendirecek sosyal uygulamalar da hayata geçirilecek.

Böylece yalnızca atık yönetimine değil, tüketim alışkanlıklarının dönüşümüne, israfın azaltılmasına ve toplumsal çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tematik kamp programları sayesinde doğa bilinci, çevre sorumluluğu ve sürdürülebilir yaşam pratikleri gençlere uygulamalı olarak aktarılacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE VE İKLİM VİZYONU GENÇLERİN ENERJİSİYLE BULUŞUYOR

Hazırlanan çalışmaların COP31 sürecinde Türkiye'nin gençlik ve iklim odaklı vizyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek projelerin; çevre bilinci yüksek, gönüllülük kültürü güçlü, sosyal sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalığı yüksek bir gençlik modelinin gelişimine katkı sunacağı belirtiliyor.

COP31'e giden süreçte hayata geçirilen bu kapsamlı iş birliği, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki güçlü vizyonunu gençlerin enerjisiyle buluştururken, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin toplumsal dönüşüm hedeflerine de önemli katkılar sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

