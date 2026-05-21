Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan stratejik iş birliği! COP31'e gençlik odaklı çevre hamlesi

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye'de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı iş birliği süreci resmen başlatıldı.

Türkiye'nin çevre diplomasisi, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunan çalışmalar, gençlerin aktif katılımıyla yeni bir aşamaya taşınıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamlı projelerde iş birliği yapacak.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 süreci kapsamında gençleri çevre ve iklim çalışmalarının merkezine taşıyacak kapsamlı bir iş birliği başlattı. Tanıtımı yapılan projelerle gençlerin çevre bilinci, gönüllülük, sürdürülebilir yaşam ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında aktif rol üstlenmesi hedeflenirken, Türkiye'nin çevre vizyonunun uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

21 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Toplantıda, gençlerin çevre politikalarına aktif katılımını artırmayı hedefleyen çok yönlü projeler ele alınarak güçlü iş birliği mesajı verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yapılan iş birliği kapsamında gençlerde sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması için harekete geçileceğini belirtti.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZLA YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Programın açılışında konuşan Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın vizyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde sıfır atık alanında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren yeni bir sürecin hayata geçirildiğini belirtti.

Ağırbaş, "Gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan küresel adalet çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak bu dünyaya borcumuz var. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yeni bir süreci başlatıyoruz. Bakanlığımız gençlerin gelişimine yönelik önemli çalışmalara imza atan güçlü bir kurumdur. Bakanımız gençlerin dilinden anlayan ve doğru çözüm önerileri üreten bir isimdir. Tanıtımını yapacağımız projelerle hem COP31 sürecinde hem de sonrasında Türkiye'nin gençleriyle omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi.

"SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜ, KUŞAKLARIN DÖNÜŞÜMÜ OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Sistemin dönüşümünün kuşakların dönüşümü olmadan mümkün olmadığını vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık kültürünün yaygınlaşması için çocuklar, gençler ve kadınlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Dünyamız küresel bir çevre felaketine doğru gidiyor. İnsan başına haftalık 5 gram mikroplastik tüketiyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre okyanuslarda artık bir plastik kıtası oluşmuş durumda. Çözüm önerileri ve inovatif teknolojilerle bu düzeni değiştirmek zorundayız. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok" ifadelerini kullandı.