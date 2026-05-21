Hakkari'de korku dolu anlar! Zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de edinilen Çevreyolu üzerinde Rüya Plaza karşısında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arka kısmında yapımı süren yeni Toplum Sağlığı Merkezi inşaat alanında meydana geldi. Temel kazı çalışmalarının ardından çevrede bulunan bazı yapılarda kayma oluştuğu tespit edildi. Risk değerlendirmesi sonrası Beyterler, Seyitler, Erikler, Hacıoğlu ve Korkmazlar binaları başta olmak üzere bitişik 6 bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Kaymanın etkili olduğu alanda özellikle iki eczanenin bulunduğu bölümde kaldırım merdivenlerinde açılmalar meydana gelirken, bazı iş yerlerinin camlarında çatlama ve kırılmalar oluştuğu görüldü. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.