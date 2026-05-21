Düzce’de huzurevinde yangın paniği! 54 kişi tahliye edildi

Saat 01.00 sıralarında binanın en üst katında bulunan sistem odasından dumanların yayıldığını fark eden personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Huzurevinde kalan 54 vatandaş tahliye edildi. Huzurevinde kalan yatalak vatandaşlar da yatakları ile birlikte binanın çıkarıldı. Yatalak vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Kaynaşlı Devlet Hastanesine nakledildi. Huzurevinde kalan diğer vatandaşlar ise geceyi geçirmek için Karayolları Şefliğine ait misafirhaneye yerleştirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR BİR PROBLEM YAŞANMADI"

Yangın ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, "Bu gece 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize düşen ihbar ile Düzce Belediyesi'nden 6 itfaiye aracı, Kaynaşlı Belediyesi'nden 2 itfaiye aracı yangına müdahale etmiş olup, çok şükür ki yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır. Kaynaşlı Kızılay Huzurevinde hali hazırda 59 misafirimiz var. 5'i izinde olup 54 yaşlımız ilçe devlet hastanemiz, karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır. Geçmiş olsun diyoruz. İtfaiye ekiplerinin aktardığı kadarıyla yangının çıkış nedeni asansörden kaynaklı olduğunu ifade etmekteler. Yaşlılarımız tahliyesi noktasında emniyetimiz, jandarmamız, Kaynaşlı Belediye personelimiz, sağlık teşkilatımız ve Kızılay personelimiz birlikte yardımcı oldular" dedi.

Tahliye edilen 54 kişiden 25'i Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne gönderilirken kalan yaşlılar ise Karayolları Misafirhanesi gönderildi. Huzur evinde yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliye çalışmalarına başlandı. Konu ile ilgili ise inceleme başlatıldı.