MİT ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla firari FETÖ'cü yakalandı!
Giriş Tarihi:
|
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmada, 9 yıldır firari olarak aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
MİT, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri nedeniyle Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan K.Ç., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.