Milyonlarca kilometre uzaktan geldi: Antarktika buzullarında “yıldız tozu” keşfi!
Antarktika’dan çıkarılan 40 bin ila 80 bin yıllık buz örneklerinde yalnızca süpernova patlamalarında oluşan “Demir-60” izotopu bulundu. Bilim insanları, bu radyoaktif yıldız tozlarının Güneş Sistemi’nin içinden geçtiği Yerel Yıldızlararası Bulut’tan Dünya’ya ulaştığını açıkladı.
Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakaları, bu kez Dünya'nın değil uzayın geçmişine ışık tuttu. Bilim insanları, derin buz katmanlarında tespit edilen radyoaktif "Demir-60" izotopunun, antik süpernova patlamalarından kalan yıldız tozları olduğunu ortaya koydu. Keşif, Güneş Sistemi'nin Samanyolu içindeki yolculuğuna dair dikkat çekici veriler sundu.
YALNIZCA SÜPRNOVALARDA OLUŞUYOR
Araştırmayı yürüten ekip, Antarktika'dan çıkarılan 300 kilogramdan fazla buz örneğini detaylı incelemeye aldı. Yaşları 40 bin ila 80 bin yıl arasında değişen buz tabakaları eritildi, ardından özel kimyasal işlemlerden geçirildi. Son aşamada ise yüksek hassasiyetli kütle spektrometresi kullanıldı.
Analizlerde "Demir-60" adı verilen radyoaktif izotopun izlerine ulaşıldı. Bu elementin en dikkat çekici özelliği ise yalnızca dev yıldızların patlamasıyla oluşması. Başka bir ifadeyle, bulunan parçacıklar doğrudan süpernova kalıntısı olarak değerlendiriliyor.
YILDIZ TOZU NEDİR?
"Yıldız tozu", devasa yıldızların yaşamlarının sonunda meydana gelen süpernova patlamaları sırasında uzaya saçılan ağır elementlere verilen isimdir. Demir, karbon, oksijen ve kalsiyum gibi birçok element bu patlamalarla oluşur ve milyonlarca yıl boyunca uzayda taşınır.
Bilim insanlarına göre insan vücudundaki elementlerin büyük bölümü de bu antik kozmik parçacıklardan meydana geliyor. Bu nedenle "hepimiz yıldız tozuyuz" ifadesi, bilimsel olarak da gerçek bir temele dayanıyor.