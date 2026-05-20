Milyonlarca kilometre uzaktan geldi: Antarktika buzullarında “yıldız tozu” keşfi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antarktika’dan çıkarılan 40 bin ila 80 bin yıllık buz örneklerinde yalnızca süpernova patlamalarında oluşan “Demir-60” izotopu bulundu. Bilim insanları, bu radyoaktif yıldız tozlarının Güneş Sistemi’nin içinden geçtiği Yerel Yıldızlararası Bulut’tan Dünya’ya ulaştığını açıkladı.

Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakaları, bu kez Dünya'nın değil uzayın geçmişine ışık tuttu. Bilim insanları, derin buz katmanlarında tespit edilen radyoaktif "Demir-60" izotopunun, antik süpernova patlamalarından kalan yıldız tozları olduğunu ortaya koydu. Keşif, Güneş Sistemi'nin Samanyolu içindeki yolculuğuna dair dikkat çekici veriler sundu.

YALNIZCA SÜPRNOVALARDA OLUŞUYOR

Araştırmayı yürüten ekip, Antarktika'dan çıkarılan 300 kilogramdan fazla buz örneğini detaylı incelemeye aldı. Yaşları 40 bin ila 80 bin yıl arasında değişen buz tabakaları eritildi, ardından özel kimyasal işlemlerden geçirildi. Son aşamada ise yüksek hassasiyetli kütle spektrometresi kullanıldı.

Analizlerde "Demir-60" adı verilen radyoaktif izotopun izlerine ulaşıldı. Bu elementin en dikkat çekici özelliği ise yalnızca dev yıldızların patlamasıyla oluşması. Başka bir ifadeyle, bulunan parçacıklar doğrudan süpernova kalıntısı olarak değerlendiriliyor.

YILDIZ TOZU NEDİR?

"Yıldız tozu", devasa yıldızların yaşamlarının sonunda meydana gelen süpernova patlamaları sırasında uzaya saçılan ağır elementlere verilen isimdir. Demir, karbon, oksijen ve kalsiyum gibi birçok element bu patlamalarla oluşur ve milyonlarca yıl boyunca uzayda taşınır.

Bilim insanlarına göre insan vücudundaki elementlerin büyük bölümü de bu antik kozmik parçacıklardan meydana geliyor. Bu nedenle "hepimiz yıldız tozuyuz" ifadesi, bilimsel olarak da gerçek bir temele dayanıyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ KOZMİK BİR BULUTUN İÇİNDE İLERLİYOR

Bilim insanlarına göre Güneş Sistemi uzun süredir "Yerel Yıldızlararası Bulut" adı verilen dev bir gaz, plazma ve toz kümesinin içinde hareket ediyor. Uzaydaki bu yoğun bölge, yıldızlardan kopan maddelerin gezegenlere kadar taşınmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, Demir-60 izlerinin de bu yıldızlararası bulut aracılığıyla Dünya'ya ulaştığını düşünüyor. Kozmik tozların, Güneş Sistemi'nin koruyucu manyetik alanını aşarak gezegenimize kadar geldiği belirtiliyor.

ESKİ BUZLARDA DAHA AZ YILDIZ TOZU BULUNDU

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, farklı dönemlere ait buz tabakaları arasında ortaya çıkan fark oldu. Bilim insanları, geçmiş yıllarda güncel kar örneklerinde tespit edilen Demir-60 miktarıyla antik buz örneklerini karşılaştırdı. Sonuçlar, 40 bin ila 80 bin yıl önce Dünya'ya ulaşan yıldızlararası toz miktarının bugüne göre çok daha düşük olduğunu gösterdi.

Bu değişimin, milyonlarca yıl önceki uzak süpernovalardan değil, daha yakın kozmik olaylardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

BİLİM İNSANLARI ŞİMDİ DAHA ESKİ BUZLARI İNCELEYECEK

Uzmanlara göre keşif, Güneş Sistemi'nin galaksi içindeki hareketini anlamak açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nin yaklaşık 124 bin yıldır bu yıldızlararası bulutun içinde bulunduğunu hesaplıyor. Tahminlere göre sistem, birkaç bin yıl sonra bu bölgeden çıkacak.

Şimdi ise gözler daha eski buz tabakalarına çevrilmiş durumda. Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin bu buluta girmesinden önceki döneme ait izleri araştırarak kozmik geçmişe dair daha net verilere ulaşmayı hedefliyor.

