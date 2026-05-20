Milyonlarca kilometre uzaktan geldi: Antarktika buzullarında “yıldız tozu” keşfi!

Fotoğraf: A Haber GÜNEŞ SİSTEMİ KOZMİK BİR BULUTUN İÇİNDE İLERLİYOR Bilim insanlarına göre Güneş Sistemi uzun süredir "Yerel Yıldızlararası Bulut" adı verilen dev bir gaz, plazma ve toz kümesinin içinde hareket ediyor. Uzaydaki bu yoğun bölge, yıldızlardan kopan maddelerin gezegenlere kadar taşınmasına neden oluyor. Araştırmacılar, Demir-60 izlerinin de bu yıldızlararası bulut aracılığıyla Dünya'ya ulaştığını düşünüyor. Kozmik tozların, Güneş Sistemi'nin koruyucu manyetik alanını aşarak gezegenimize kadar geldiği belirtiliyor.

Fotoğraf: A Haber ESKİ BUZLARDA DAHA AZ YILDIZ TOZU BULUNDU Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, farklı dönemlere ait buz tabakaları arasında ortaya çıkan fark oldu. Bilim insanları, geçmiş yıllarda güncel kar örneklerinde tespit edilen Demir-60 miktarıyla antik buz örneklerini karşılaştırdı. Sonuçlar, 40 bin ila 80 bin yıl önce Dünya'ya ulaşan yıldızlararası toz miktarının bugüne göre çok daha düşük olduğunu gösterdi. Bu değişimin, milyonlarca yıl önceki uzak süpernovalardan değil, daha yakın kozmik olaylardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.