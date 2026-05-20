E5’te korkunç kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Hatay’ın Payas ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza, Payas ilçesi E5 Karayolu üzerinde yaşandı.
Seyir halinde ilerleyen 31 ACP 331 plakalı otomobilin lastiğinin patlamasıyla takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.