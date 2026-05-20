Dünya bu sahilleri konuşuyor! Türkiye’nin yeni Mavi Bayraklı plajı belli oldu

Türkiye, çevre odaklı turizm politikaları ve uluslararası standartlardaki kıyı yatırımlarıyla Mavi Bayrak'taki başarısını 2026 yılında da sürdürdü. Açıklanan yeni listede 580 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, Türkiye dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü korudu. Ücretsiz halk plajlarına yönelik yatırımların büyümesi ve yeni destinasyonların listeye girmesi ise dikkat çekti.

TÜRKBÜKÜ İLK KEZ MAVİ BAYRAK ALDI

Bu yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Bodrum Türkbükü Halk Plajı'nın ilk kez Mavi Bayrak listesine girmesi oldu. Son yıllarda ücretsiz halk plajlarına yapılan yatırımların uluslararası standartlarda karşılık bulduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak başarısının yalnızca turizm açısından değil, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik bakımından da önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Sahillerimiz artık dünya markası. Mavi Bayrak'ta dünya üçüncülüğümüzü bir kez daha koruduk. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.