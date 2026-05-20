Dünya bu sahilleri konuşuyor! Türkiye’nin yeni Mavi Bayraklı plajı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, 2026 Mavi Bayrak sonuçlarında dünya üçüncülüğünü korurken 580 plaj, 30 marina ve 18 turizm teknesiyle dikkat çekti. Yeni halk plajı yatırımları ve Türkbükü’nün ilk kez listeye girmesi kıyı turizminde uluslararası standartların daha da genişlediğini gösterdi.

Türkiye, çevre odaklı turizm politikaları ve uluslararası standartlardaki kıyı yatırımlarıyla Mavi Bayrak'taki başarısını 2026 yılında da sürdürdü. Açıklanan yeni listede 580 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, Türkiye dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü korudu. Ücretsiz halk plajlarına yönelik yatırımların büyümesi ve yeni destinasyonların listeye girmesi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN YENİ MAVİ BAYRAK HARİTASI YAYIMLANDI

TÜRKBÜKÜ İLK KEZ MAVİ BAYRAK ALDI

Bu yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Bodrum Türkbükü Halk Plajı'nın ilk kez Mavi Bayrak listesine girmesi oldu. Son yıllarda ücretsiz halk plajlarına yapılan yatırımların uluslararası standartlarda karşılık bulduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak başarısının yalnızca turizm açısından değil, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik bakımından da önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Sahillerimiz artık dünya markası. Mavi Bayrak'ta dünya üçüncülüğümüzü bir kez daha koruduk. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

MAVİ BAYRAK NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Mavi Bayrak ödülü yalnızca deniz temizliğiyle sınırlı değil. Program kapsamında plajlar birçok farklı kriter üzerinden değerlendiriliyor. Denetlenen başlıca kriterler şöyle:

  • Yüzme suyu kalitesi
  • Çevre yönetimi
  • Can güvenliği
  • Engelli erişimi
  • Atık yönetimi
  • Çevre eğitimi çalışmaları

Türkiye'de süreç, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülüyor. Denetimler ise uluslararası standartlara göre gerçekleştiriliyor.

ANTALYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

2026 listesinde Antalya yine ilk sırada yer aldı. Kent, 232 plajla Türkiye'nin en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ili oldu. Antalya'yı Muğla ve İzmir takip etti.

En fazla Mavi Bayraklı plaja sahip iller

İl Mavi Bayraklı Plaj Sayısı
Antalya 232
Muğla 113
İzmir 60
Balıkesir 45
Aydın 39
Samsun 19
Çanakkale 14
Mersin 12
Tekirdağ 10
Kocaeli 9

Karadeniz'de Samsun'un yükselişi de dikkat çekti. Kentin 19 plajla listede üst sıralarda yer alması, bölgede yapılan çevre ve turizm yatırımlarının etkisini ortaya koydu.

YENİ HALK PLAJI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlığın yeni ücretsiz halk plajı projeleri de devam ediyor. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmalar sürüyor. Hedef ise 2026 sonuna kadar 5 yıldız konseptli ücretsiz halk plajı sayısını 23'e çıkarmak.

Turizm uzmanlarına göre ücretsiz halk plajlarının artması hem çevre bilincini güçlendiriyor hem de vatandaşların kaliteli hizmete daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

Türkiye'nin 2026 Mavi Bayrak Karnesi

2026 verilerine göre Türkiye genelinde:

  • 580 plaj
  • 30 marina
  • 18 turizm teknesi
  • 26 bireysel yat

Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye ayrıca turizm tekneleri kategorisinde dünya dördüncülüğünü korudu.

