Bursa'da otomobil dereye uçtu: Sürücü firar etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla dereye uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken olay yerinden kaçtığı belirlendi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde iddiaya göre, 16 YAH 28 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE BULUNAMADI
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü araç içerisinde bulamadı. Araç, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.