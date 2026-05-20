11 ilde "Narkokapan" uyuşturucu operasyonu: 78 şüpheli gözaltında

Van merkezli 11 ilde düzenlenen ʺNarkokapanʺ uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli yakalandı (Foto: AA)

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



BAKAN GÜRLEK: "SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Narkokapan Van" operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Gürlek, emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmaların eş güdüm içinde işletildiğini aktardı.

Bakan Gürlek, açıklamasında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna da değinerek, yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen organize suç ağına yönelik operasyonda suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu ve suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Her iki operasyonun da devletin suç örgütlerinin finans kaynakları, saha yapılanmaları ve dijital ağlarına yönelik bütüncül mücadele yürüttüğünü gösterdiğini ifade eden Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradeyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin il emniyet müdürlükleri ve görev alan tüm kamu görevlilerini tebrik etti.

"SUÇLA MÜCADELENİN GÜÇLÜ İRADESİ SAHAYA YANSITILMIŞTIR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kadim şehir Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadele politikaları doğrultusunda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Balcı, şunları ifade etti:

"Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı'mız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir."

"850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır." diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta "uyuşturucu madde ticareti" olmak üzere "yağma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "kasten adam yaralama" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi.