Kilis’te korkutan kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kilis’te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 27 AOA 691 plakalı kamyonet, F.Y. yönetimindeki 79 ABH 286 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ile motosiklette bulunan Y.H.A. ve D.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

