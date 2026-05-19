İzmir’in Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında yakılmış halde bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan D.D. isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alınırken, İzmir Emniyeti’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de yakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 19 Mayıs 2026 Salı günü Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, şantiye alanında bir kişinin yandığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta bulunan şantiye alanına ulaşan ekipler, yanmış halde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Emine Dönmez olduğu belirlendi.

OLAY YERİNDEKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yanan cesedin yanında bulunan D.D. (46) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Olay yerinde kriminal inceleme yapılırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli süreç devam ediyor.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİNİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Emine Dönmez'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları ve olay yerindeki delillerin incelendiği öğrenildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın nedeni ve adli sürece ilişkin yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.