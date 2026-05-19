"2 yıla yakın tedavi gördüm. Okula gidemedim, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok kötü oldum. Şimdi biraz toparlamaya çalışıyorum."

BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇELİŞTİ Bilirkişi raporu, şoförün "uyumadığını, anlık bir göz kapanması yaşadığını" ifade etti. Oysa kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, şoförün direksiyon başında uykuya daldığını açıkça ortaya koydu. Rapor ile görüntüler arasındaki bu çelişki, hukuki sürecin belirleyici eksenini oluşturuyor.

ŞOFÖR İŞE İADE DAVASI AÇTI VE KAZANDI Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü, işe geri dönmek amacıyla dava açtı. Mahkeme bu davayı şoför lehine sonuçlandırdı. Aile, Burulas'ın kararı uygulamadığını belirtse de hukuki tablonun yarattığı öfkeyi gizleyemiyor. AİLE: "1 YIL BAKIMA MUHTAÇ YAŞADI, RAPOR 1 AY YAZIYOR" Aile, hazırlanan sağlık raporlarına sert tepki gösterdi. Baba Gökçe şu ifadeleri kullandı: "Oğlum 2 yıldır tedavi görüyor. Bir kişinin direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada bilirkişi, 'gözlerini 1 saniye kapatmış' diye yorum yapıyor. Görüntüler açık, adamın resmen içi geçmiş. Ben bu dosyanın detaylı şekilde incelenmesini istiyorum. Benim oğlum 1 yıl boyunca bakıma muhtaç yaşadı ama verilen raporda sadece 1 ay bakıma muhtaç olduğu yazıyor. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz."



Kazanın ekonomik yansımaları da aileyi derinden etkiledi: "Biz aylarca ekonomik kriz çektik."