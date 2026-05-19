Bursa’da uyuyan şoför kâbusu! Liseli Eymen iki araç arasında ezildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa Osmangazi'de direksiyon başında uyuyan otobüs şoförünün önündeki araca çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. 8 ameliyat ve yaklaşık 16 aylık tedavi sürecinin ardından hazırlanan raporda yalnızca 1 aylık bakıcı ihtiyacı belirlenmesi aileyi isyan ettirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otobüs şoförü, Atatürk Caddesi'nde direksiyon başında uyuya kaldı. Önündeki araca çarptı; 17 yaşındaki Eymen Gökçe iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kazanın tüm ayrıntılarını saniye saniye ortaya koydu. Yaralı öğrencinin 16 aya yakın süren tedavi süreci ise yalnızca 1 aylık bakıcı ihtiyacı içeren sağlık raporu nedeniyle tartışma konusu oldu.

8 AMELİYAT, SINIF TEKRARI: EYMEN GÖKÇE'NİN 16 AYLIK ÇİLESİ

Kazada ağır yaralanan Eymen Gökçe, ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı ve 8 ameliyat geçirdi. Yaklaşık 16 aylık tedavi sürecinin sonunda sol bacağında 3 santimetrelik kısalma oluştu. Uzun süre okulundan ayrı kalmak zorunda kalan genç, sınıf tekrarı yapmak durumunda kaldı. Eymen Gökçe yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"2 yıla yakın tedavi gördüm. Okula gidemedim, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok kötü oldum. Şimdi biraz toparlamaya çalışıyorum."

BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇELİŞTİ

Bilirkişi raporu, şoförün "uyumadığını, anlık bir göz kapanması yaşadığını" ifade etti. Oysa kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, şoförün direksiyon başında uykuya daldığını açıkça ortaya koydu. Rapor ile görüntüler arasındaki bu çelişki, hukuki sürecin belirleyici eksenini oluşturuyor.

ŞOFÖR İŞE İADE DAVASI AÇTI VE KAZANDI

Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü, işe geri dönmek amacıyla dava açtı. Mahkeme bu davayı şoför lehine sonuçlandırdı. Aile, Burulas'ın kararı uygulamadığını belirtse de hukuki tablonun yarattığı öfkeyi gizleyemiyor.

AİLE: "1 YIL BAKIMA MUHTAÇ YAŞADI, RAPOR 1 AY YAZIYOR"

Aile, hazırlanan sağlık raporlarına sert tepki gösterdi. Baba Gökçe şu ifadeleri kullandı: "Oğlum 2 yıldır tedavi görüyor. Bir kişinin direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada bilirkişi, 'gözlerini 1 saniye kapatmış' diye yorum yapıyor. Görüntüler açık, adamın resmen içi geçmiş. Ben bu dosyanın detaylı şekilde incelenmesini istiyorum. Benim oğlum 1 yıl boyunca bakıma muhtaç yaşadı ama verilen raporda sadece 1 ay bakıma muhtaç olduğu yazıyor. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Kazanın ekonomik yansımaları da aileyi derinden etkiledi: "Biz aylarca ekonomik kriz çektik."

EYMEN GÖKÇE ADALET BAKANLIĞI'NDAN DESTEK İSTEDİ

Eymen Gökçe, davanın ayrıntılı biçimde yürütülmesi için yetkililere seslendi: "Tek isteğim bu mahkemenin detaylı şekilde ilerlemesi. Adalet Bakanımız Akın Gürlek'ten de destek bekliyorum."

Eymen Gökçe davası; bilirkişi değerlendirmeleri, sağlık raporlarının kapsamı ve işe iade kararları gibi birden fazla hukuki sorunu aynı anda gündeme taşıyor. Ailenin adalet talebi sürerken mahkeme sürecinin nasıl şekilleneceği yakından izlenecek.

