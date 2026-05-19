CANLI YAYIN

17. İstanbul Opera ve Bale Festivali ne zaman? Tarihleri ve sahnelenecek eserler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
17. İstanbul Opera ve Bale Festivali ne zaman? Tarihleri ve sahnelenecek eserler

İstanbul’da sanat maratonu yeniden başlıyor. 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri yapacak “Küçük Prens”, dünyaca ünlü bale sanatçıları, “Kuğu Gölü” ve kadın temalı modern dans projeleri sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında opera, bale, modern dans ve konserlerden oluşan 22 temsil sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Fotoğraf: A HaberFotoğraf: A Haber

İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA SANAT BULUŞMASI

Festival etkinlikleri, Avrupa Yakası'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde, Anadolu Yakası'nda ise Süreyya Operası'nda sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, festivalin İstanbul'un kültürel kimliğiyle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Akgün, İstanbul'un uluslararası sanat dünyasında önemli bir vitrin olduğunu belirterek, festivalin bu yıl da geniş kapsamlı bir programla hazırlandığını ifade etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FESTİVALDE HANGİ ESERLER SAHNELENECEK?

Festival programında klasik operalardan modern dans projelerine kadar geniş bir repertuvar yer alıyor. Öne çıkan yapımlar şöyle:

Eser Tür Detay
Lucia di Lammermoor Opera Gaetano Donizetti imzalı klasik eser
La Traviata Opera Verdi'nin en sevilen yapımlarından
Saraydan Kız Kaçırma Opera Mozart'ın önemli eserlerinden
Küçük Prens Dünya Prömiyeri Besteci Sait Karabulut'un yeni eseri
Kuğu Gölü Bale Çaykovski'nin efsane yapımı
Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla Modern Dans Teknoloji ve çağ eleştirisi temalı proje

Fotoğraf: A HaberFotoğraf: A Haber

FESTİVALİN BU YILKİ TEMASI: "KADIN PORTRELERİ"

Festivalin bu yılki ana teması "Kadın Portreleri" olarak belirlendi. Bu kapsamda kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi toplumsal konulara dikkat çeken projeler sahnelenecek. "Kız Doğdu" ve "Hiç Kuş Yok" adlı eserler de bu temanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

İDOB Modern Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" adlı eser ise teknoloji, insan ilişkileri ve çağın dönüşümünü modern dans diliyle ele alacak.

ZULEİKA LİED KONSERİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında düzenlenecek özel konserlerden biri de "Zuleika Lied Konseri" olacak. Konser, 3 Haziran'da Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde piyanoda Sait Karabulut, solist olarak ise lied yorumcusu Caroline Ulrich sahneye çıkacak.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın