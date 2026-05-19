17. İstanbul Opera ve Bale Festivali ne zaman? Tarihleri ve sahnelenecek eserler

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında opera, bale, modern dans ve konserlerden oluşan 22 temsil sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Akgün, İstanbul'un uluslararası sanat dünyasında önemli bir vitrin olduğunu belirterek, festivalin bu yıl da geniş kapsamlı bir programla hazırlandığını ifade etti.

Festival etkinlikleri, Avrupa Yakası'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde, Anadolu Yakası'nda ise Süreyya Operası'nda sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, festivalin İstanbul'un kültürel kimliğiyle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Festival programında klasik operalardan modern dans projelerine kadar geniş bir repertuvar yer alıyor. Öne çıkan yapımlar şöyle:

Fotoğraf: A Haber

FESTİVALİN BU YILKİ TEMASI: "KADIN PORTRELERİ"

Festivalin bu yılki ana teması "Kadın Portreleri" olarak belirlendi. Bu kapsamda kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi toplumsal konulara dikkat çeken projeler sahnelenecek. "Kız Doğdu" ve "Hiç Kuş Yok" adlı eserler de bu temanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

İDOB Modern Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" adlı eser ise teknoloji, insan ilişkileri ve çağın dönüşümünü modern dans diliyle ele alacak.

ZULEİKA LİED KONSERİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında düzenlenecek özel konserlerden biri de "Zuleika Lied Konseri" olacak. Konser, 3 Haziran'da Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde piyanoda Sait Karabulut, solist olarak ise lied yorumcusu Caroline Ulrich sahneye çıkacak.