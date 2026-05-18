Türkiye’de yağışlar yüzde 73 arttı, 66 yılın zirvesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de 2026 yağışları geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tokat Turhal’daki taşkın incelemelerinde, son 66 yılın en yoğun yağış sezonunun yaşandığını ve ani yağışların risk oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde yağış artışı dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın bölgesinde yaptığı incelemelerde, ülke genelinde yağışların geçen yıla göre yüzde 73 arttığını ve son 66 yılın en yoğun yağış sezonunun yaşandığını açıkladı.

Yeşilırmak havzasında son günlerde etkili olan yoğun yağış ve baraj kapaklarının açılması, bölgede taşkınlara neden oldu. Yetkililer sahada incelemelerini sürdürürken, riskli alanlarda önlemler artırıldı.

TOKAT'TA TAŞKIN RİSKİ

Turhal ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası özellikle Yeşilırmak çevresinde su seviyeleri yükseldi. Taşkınların ardından ekipler, hasar tespit ve müdahale çalışmalarına başladı.

Yetkililer, ani ve kısa süreli yoğun yağışların taşkın riskini artırdığına dikkat çekiyor.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sahadaki incelemeleri sırasında şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği dediğimiz meselenin bir aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağmur ediyor. Birkaç saatte yağıyor. Son 66 yılın en yağışlı sezonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam yüzde 73 yağış artışı var, ülke genelinde bahsediyorum. Dolayısıyla bu bereket tabii bunun için ne kadar şükretsek az ama bu ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. İnşallah biz bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özel idaremizde, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle vatandaşımızın yanındayız"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Gizligider'in açıklamalarında iklim değişikliğinin etkisi öne çıktı. Uzmanlara göre kısa sürede yoğunlaşan yağışlar, klasik mevsim dağılımını değiştiriyor ve afet risklerini artırıyor.

Bu durum, özellikle dere yatakları ve taşkın riski yüksek bölgelerde daha sık önlem alınmasını gerektiriyor.

KURUMLAR SAHADA

Açıklamada, AFAD, belediyeler ve il özel idarelerinin koordineli şekilde çalıştığı belirtildi. Amaç, taşkınların etkisini azaltmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak.

Yetkililer, vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye'de yağışlar ne kadar arttı?
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 73 arttı. Bu oran ülke geneli için açıklandı ve bölgesel farklılıklar olabilir.

Son 66 yılın en yağışlı dönemi ne anlama geliyor?
Bu ifade, uzun yıllar ortalamasına göre ölçülen yağış miktarlarının tarihi seviyelere ulaştığını gösterir. Ancak detaylı meteorolojik veri karşılaştırması için resmi raporlar incelenmelidir.

Tokat'taki taşkınların nedeni ne?
Yoğun yağış ve baraj kapaklarının açılması birlikte etkili oldu. Özellikle Yeşilırmak havzasında su seviyeleri hızla yükseldi.

İklim değişikliği bu durumu etkiliyor mu?
Yetkililere göre evet. Kısa sürede yoğun yağışlar, iklim değişikliğinin etkileri arasında değerlendiriliyor. Bu durum taşkın riskini artırabiliyor.

Vatandaşlar ne yapmalı?
AFAD ve yerel yönetimlerin uyarıları takip edilmeli. Riskli bölgelerde yaşayanların tedbirli olması öneriliyor.

Sonuç olarak, Türkiye'de artan yağış miktarı hem su kaynakları açısından olumlu hem de ani taşkınlar nedeniyle riskli bir tablo ortaya koyuyor. Yetkililerin sahadaki çalışmaları sürerken, önümüzdeki dönemde benzer hava olaylarının devam edip etmeyeceği yakından izlenecek.

