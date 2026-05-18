Türkiye’de yağışlar yüzde 73 arttı, 66 yılın zirvesi
Türkiye’de 2026 yağışları geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tokat Turhal’daki taşkın incelemelerinde, son 66 yılın en yoğun yağış sezonunun yaşandığını ve ani yağışların risk oluşturduğunu açıkladı.
Yeşilırmak havzasında son günlerde etkili olan yoğun yağış ve baraj kapaklarının açılması, bölgede taşkınlara neden oldu. Yetkililer sahada incelemelerini sürdürürken, riskli alanlarda önlemler artırıldı.
TOKAT'TA TAŞKIN RİSKİ
Turhal ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası özellikle Yeşilırmak çevresinde su seviyeleri yükseldi. Taşkınların ardından ekipler, hasar tespit ve müdahale çalışmalarına başladı.
Yetkililer, ani ve kısa süreli yoğun yağışların taşkın riskini artırdığına dikkat çekiyor.
BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sahadaki incelemeleri sırasında şu ifadeleri kullandı:
"İklim değişikliği dediğimiz meselenin bir aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağmur ediyor. Birkaç saatte yağıyor. Son 66 yılın en yağışlı sezonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam yüzde 73 yağış artışı var, ülke genelinde bahsediyorum. Dolayısıyla bu bereket tabii bunun için ne kadar şükretsek az ama bu ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. İnşallah biz bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özel idaremizde, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle vatandaşımızın yanındayız"