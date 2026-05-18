Karabük’te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi etkilendi

Hastaneye kaldırılan kişilerin genel durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililerin teknik rapor hazırlaması bekleniyor.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME

Uzmanlar, kapalı alanlarda gaz kokusu, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Böyle durumlarda ortam hızla terk edilmeli ve yetkililere haber verilmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Karabük'teki doğal gaz kaçağı nerede oldu?

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Otelde şehit ailelerinin konakladığı bilgisi paylaşıldı.

Kaç kişi hastaneye kaldırıldı?

"Çok sayıda kişi" ifadesi kullanıldı ancak net sayı açıklanmadı. Resmi kaynaklardan kesin sayı için teyit gereklidir.

Doğal gaz kaçağına ne sebep oldu?

İlk incelemelere göre kaçağın kazan dairesinden kaynaklandığı tespit edildi. Kesin neden teknik inceleme sonrası netleşecek.

Hastaneye kaldırılanların durumu nasıl?

Kişilerin sağlık durumuna ilişkin detaylı ve resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumlardan gelecek bilgiler bekleniyor.