Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Karabük’te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi etkilendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı bir otelde doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti yaşayan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, otel tahliye edilerek güvenlik önlemi alındı.

Karabük doğal gaz kaçağı, Safranbolu ilçesinde bir otelde yaşandı. Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki otelde kalan bazı kişilerde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olayın ardından çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

İlk bilgilere göre şikayetlerin artması üzerine otelde kalanlar yardım istedi. İhbarın ardından sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler hızlı şekilde müdahale etti.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer güvenlik önlemi kapsamında oteli tamamen boşalttı. Şikayeti bulunan kişiler ambulanslarla ve otobüslerle hastanelere sevk edildi. Tahliye işlemi kontrollü şekilde tamamlandı.

KAÇAĞIN KAYNAĞI

Yapılan ilk incelemelerde doğal gaz kaçağının otelin kazan dairesinden kaynaklandığı belirlendi. Teknik ekipler bölgede ölçüm ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME

Hastaneye kaldırılan kişilerin genel durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililerin teknik rapor hazırlaması bekleniyor.

DOĞAL GAZ KAÇAĞINA KARŞI UYARILAR

Uzmanlar, kapalı alanlarda gaz kokusu, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Böyle durumlarda ortam hızla terk edilmeli ve yetkililere haber verilmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Karabük'teki doğal gaz kaçağı nerede oldu?
Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Otelde şehit ailelerinin konakladığı bilgisi paylaşıldı.

Kaç kişi hastaneye kaldırıldı?
"Çok sayıda kişi" ifadesi kullanıldı ancak net sayı açıklanmadı. Resmi kaynaklardan kesin sayı için teyit gereklidir.

Doğal gaz kaçağına ne sebep oldu?
İlk incelemelere göre kaçağın kazan dairesinden kaynaklandığı tespit edildi. Kesin neden teknik inceleme sonrası netleşecek.

Hastaneye kaldırılanların durumu nasıl?
Kişilerin sağlık durumuna ilişkin detaylı ve resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumlardan gelecek bilgiler bekleniyor.

