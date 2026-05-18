Karabük’te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi etkilendi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı bir otelde doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti yaşayan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, otel tahliye edilerek güvenlik önlemi alındı.
Karabük doğal gaz kaçağı, Safranbolu ilçesinde bir otelde yaşandı. Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki otelde kalan bazı kişilerde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olayın ardından çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ
İlk bilgilere göre şikayetlerin artması üzerine otelde kalanlar yardım istedi. İhbarın ardından sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler hızlı şekilde müdahale etti.
OTEL TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililer güvenlik önlemi kapsamında oteli tamamen boşalttı. Şikayeti bulunan kişiler ambulanslarla ve otobüslerle hastanelere sevk edildi. Tahliye işlemi kontrollü şekilde tamamlandı.
KAÇAĞIN KAYNAĞI
Yapılan ilk incelemelerde doğal gaz kaçağının otelin kazan dairesinden kaynaklandığı belirlendi. Teknik ekipler bölgede ölçüm ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.