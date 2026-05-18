İstanbul'da 3 ilçede zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İstanbul'da polis ekiplerinin 3 ilçede belirlenen adreslere ve seyir halindeki bir araca düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 560 bin sentetik hap ve , 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ihbarı üzerine Tuzla, Pendik ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen seyir halindeki bir araca operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI VAR

Gerçekleştirilen baskınlarda 1 adet el yapımı silah, 24 adet fişek, 560 bin sentetik hap, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.