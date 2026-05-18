Kaza nerede ve ne zaman oldu? Kaza, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı'nın Çankaya istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsüne ne oldu? Motosiklet sürücüsü Azim E., aydınlatma direğine çarpması sonucu yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.

Kazanın nedeni nedir? İlk belirlemelere göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın kesin nedeni polis soruşturması kapsamında araştırılmaktadır.

Olay yerine kimler sevk edildi? Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.