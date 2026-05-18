Ankara Pursaklar’da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Azim E. hayatını kaybetti. 06 CBE 352 plakalı motosiklet, Özal Bulvarı'nın Çankaya istikametinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, 18 Mayıs 2026 Pazartesi gece saatlerinde Ankara'nın Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı'nın Çankaya istikametinde meydana geldi. 06 CBE 352 plakalı motosikletin sürücüsü Azim E., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık görevlileri, Azim E.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, gerekli işlemlerin ardından adli tıp morguna götürüldü.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, kazanın oluş şeklini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni soruşturma kapsamında araştırılıyor.