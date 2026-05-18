Adıyaman'da fıstık bahçesinde traktör devrildi: 1 ölü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir çiftçi, fıstık bahçesini sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. 51 yaşındaki Mehmet Eroldan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'nın Besni ilçesi Ören köyünde Mehmet Eroldan (51) idaresindeki 27 APB 862 plakalı traktör, fıstık bahçesini sürdüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Eroldan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'ın kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Eroldan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Mehmet Eroldan'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.