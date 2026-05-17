Tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Bursa’da gece yarısı tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki atölyeden yükselen yoğun dumanlar mahalleyi alarma geçirirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.