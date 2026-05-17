Tekstil atölyesinde korkutan yangın!
Giriş Tarihi:
Bursa’da gece yarısı tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki atölyeden yükselen yoğun dumanlar mahalleyi alarma geçirirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangın, Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak'taki tekstil atölyesinde saat 01.00 sıralarında çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Alevlerin kısa sürede atölyeyi sardığı yangına itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, çevrede büyük panik yaşandı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli olurken, iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.