Keserli vahşet! Arkadaşını darbederek öldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde 12 Mayıs’ta yaşanan kanlı olayda, Muhammet Hasan Koca, birlikte kaldığı arkadaşı M.A.G. tarafından keserle darbedilerek ağır yaralandı. Konya’dan iş için geldiği öne sürülen Koca’nın günler süren yaşam savaşını kaybetmesiyle olay cinayete dönüşürken, saldırının ardından izini kaybettirmeye çalışan şüpheli Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Kozan'a bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Muhammet Hasan Koca ile M.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerilim kanlı kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamadığı öne sürülen M.A.G., eline aldığı keserle arkadaşına saldırdı. Ağır yaralanan Koca, özel araçla hastaneye kaldırıldı.

KAFA TASINI HEDEF ALDI

Kozan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Muhammet Hasan Koca, durumunun kritik olması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi veren Koca'dan acı haber 15 Mayıs'ta geldi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayet Büro ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin birlikte kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen kanlı keseri ele geçirdi.

MANAVGAT'TA KISKIVRAK YAKALANDI

İzini kaybettirmeye çalışan M.A.G.'nin Antalya'nın Manavgat ilçesine kaçtığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.