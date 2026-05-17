Kayseri’de acı olay! Sobadan sızan gaz can aldı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Derebağ Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan 75 yaşındaki Fatma A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatma A'nın (75) Derebağ Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma A'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.