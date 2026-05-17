Kayseri’de acı olay! Sobadan sızan gaz can aldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Derebağ Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan 75 yaşındaki Fatma A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.