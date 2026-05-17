Gümüşhane’de bariyere çarpan motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlanan motosiklet kazası faciayla sonuçlandı. 24 yaşındaki sürücü Muhammet Alperen Dürüster olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan M.E.Ç. yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Muhammet Alperen Dürüster (24) yönetimindeki 69 ABD 546 plakalı motosiklet, Köstere köyü mevkisinde bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, yolcu M.E.Ç'nin (24) ise yaralandığını tespit etti.
Yaralı, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.