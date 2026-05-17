Fenerbahçeliler Derneği’nde korkutan yangın! O anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre pasajdaki derneğe giren 2 çocuk, bahçe kısmındaki perde ve sandalyeleri çakmakla tutuşturup kaçtı. Yangın kısa sürede söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.