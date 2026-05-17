Edirne’de geceyi sağanak vurdu! Caddeler göle döndü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Edirne’de gece saat 22.30 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Şiddetini kısa sürede artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar ise korunmak için kapalı alanlara kaçtı. Kent merkezinde etkisini artıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara, “şehir adeta suya teslim oldu” yorumlarına neden oldu.
Yağmurun en sert hissedildiği noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı. Sokak lambalarının altında görünürlüğü düşüren sağanak, geceyi adeta kabusa çevirdi. Araçlar kontrollü ilerlemek zorunda kalırken birçok noktada sürücüler temkinli hareket etti.
GECE BOYUNCA SÜRECEK UYARISI
Meteorolojik verilere göre sağanağın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı. Kentte ekiplerin olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.