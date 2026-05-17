Edirne’de geceyi sağanak vurdu! Caddeler göle döndü

Edirne’de gece saat 22.30 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Şiddetini kısa sürede artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar ise korunmak için kapalı alanlara kaçtı. Kent merkezinde etkisini artıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara, “şehir adeta suya teslim oldu” yorumlarına neden oldu.