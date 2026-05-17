3 ile halk plajı müjdesi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Toplam sayı 23'e çıkıyor

"FORMULA 1 ORGANİZASYONUNU ÇOK YÖNLÜ BİR TURİZM VE ETKİNLİK STRATEJİSİYLE PLANLIYORUZ"

Formula 1 organizasyonu için Türkiye Turizm Geliştirme ve Geliştirme Ajansı bünyesinde özel bir ekip kurduk. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'yla birlikte güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ısrarlı takibiyle yeniden ülkemize kazandırılan çok önemli bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu kez süreci yalnızca yarış haftasıyla sınırlı görmüyoruz. Ziyaretçilerin Türkiye'de daha uzun süre kalmasını sağlayacak paketler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, ziyaretçilerin yarıştan bir hafta önce gelerek Ege veya Akdeniz'de tatil yapmaları, ardından Formula 1 organizasyonuna katılmaları ya da yarış sonrasında tatillerini uzatarak farklı destinasyonlarda vakit geçirmeleri hedefliyoruz.

Bu süreci kültürel ve sanatsal etkinliklerle de destekleyeceğiz. Tanıtım ekipleriyle düzenli toplantılar gerçekleştiriyor, organizasyonu çok yönlü bir turizm ve etkinlik stratejisiyle planlıyoruz. Formula 1'in 2027 Ekim ayında gerçekleştirilmesi öngörülüyor olabilir ancak bizim için süreç fiilen şimdiden başlamış durumda.

PEK ÇOK İŞLETME "BİR GÜNDE YEDİ GÜNLÜK İŞ YAPTIK" DİYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yedi bölgeye eşit şekilde yayılacak bir yapı hedefliyoruz. Böylece Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70'ine doğrudan ulaşmayı hedefliyoruz. Temel amacımız, mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak ve vatandaşlarımızın kültür ve sanatla etkin şekilde buluşmasını sağlamak. Böylece hem kültür sanat hayatını destekliyor hem de sanatçılarımıza katkı sunmuş oluyoruz. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temel sorumluluk alanlarından biri de bu.

Festivalin ekonomik anlamda da çok önemli bir karşılığı var. Esnafımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Pek çok işletme "Bir günde yedi günlük iş yaptık" diyor. Bu nedenle festivalin ardından ilk sordukları soru genellikle "Seneye ne zaman geleceksiniz?" oluyor. Festivallerin her yıl aynı tarihte düzenlenmesiyle şehir ekonomisinde ciddi bir hareketlilik oluşuyor. Hatta festival süresince birçok işletme neredeyse iki aylık ciro elde ettiklerini ifade ediyor.

"CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TÜRKİYE'YE İADESİ SAĞLANAN KÜLTÜR VARLIKLARININ YAKLAŞIK ÜÇTE İKİSİ SON 25 YILDA GERİ GETİRİLDİ"

Her şeyden önce, kültür varlıklarının ait oldukları yerde sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz ve artık dünyanın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'de bu konuda yasal düzenleme 1903 yılında yapıldı. Dolayısıyla 1903 öncesinde yurt dışına çıkarılan eserlerle, 1903 sonrasında kaçırılan eserler arasında hukuki açıdan farklı durumlar bulunuyor. Göreve geldikten sonra özellikle Kaçakçılıkla Mücadele Birimini Daire Başkanlığı seviyesine çıkardık. Bu sayede hem ekip sayısını hem de ekiplerin yetki ve uzmanlık kapasitesini yaklaşık üç kat artırmış oluyorsunuz. Diplomatik ve hukuki süreçler bu şekilde daha güçlü ilerliyor.

İkinci olarak ise kaynak ülkeler, alıcı konumundaki ülkeler ve geçiş güzergahındaki ülkelerle ikili protokoller imzaladık. Bunun da çok önemli bir etkisi oldu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eser için yürütülen dava süreçleri normalde 5-10 yıl sürebiliyor ve milyonlarca dolarlık maliyetler ortaya çıkabiliyor. Ancak protokol bulunan ülkelerde bu süreçler birkaç aya kadar düşebiliyor ve hukuki maliyetler ciddi şekilde azalıyor.

Bir diğer önemli konu da caydırıcılık. Bugün artık dünyada şu çok iyi biliniyor: Anadolu kökenli bir kültür varlığı izinsiz şekilde yurt dışına çıkarılmışsa, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu mutlaka takip ediyor. Gelişmiş takip sistemlerimiz sayesinde eser gün yüzüne çıktığı anda tespit ediliyor ve güçlü bir hukuk mücadelesi başlatılıyor. Sonunda da ne pahasına olursa olsun o eser geri alınıyor.

Bunun yanında Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı sahada da çok yoğun çalışıyor. Ekipler il il, köy köy dolaşıyor; kahvehanelerde vatandaşlarla buluşuyor. Zaten en büyük destek de vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar sayesinde sağlanıyor. Ardından güvenlik güçlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız hızlı şekilde devreye girerek gerekli müdahaleleri yapıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlıklarının yaklaşık üçte ikisi son 25 yılda geri getirildi. Bu eserlerin yarısına yakını ise son sekiz yıllık dönemde Türkiye'ye kazandırıldı.

"BU SÜREÇLERDE BİREBİR İLİŞKİLER ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye çok büyük bir kültürel hazineye sahip. Özellikle Göbeklitepe artık dünya çapında rakipsiz bir konumda. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilk kez Kolezyum'da yer aldık ve çok büyük ilgi gördük. Yıllık yaklaşık altı milyon ziyaretçi alan Kolezyum'un en prestijli alanlarından biri bize tahsis edildi. İtalya'dan gelen kültür turistlerinin Türkiye'ye ilgisini artırmayı amaçladık. Aynı zamanda Kolezyum, dünyanın dört bir yanından kültür turizmi ziyaretçisi çeken çok önemli bir merkez. Bu sayede yalnızca İtalyan ziyaretçilere değil, dünyanın her yerinden gelen turistlere de Göbeklitepe'yi ve Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtma fırsatı yakaladık. Her iki hedefimize de ulaştık ve ortaya çıkan ilgiden son derece memnun kaldık.

Daha sonra İtalya Kültür Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde bu iş birliğini sürdürmek istediğimizi ifade ettik. Karşı tarafta da büyük bir ilgi oluştu. Biz de bu kapsamda Troya Sergisi'ni Roma'ya götürme teklifinde bulunduk. Bunun nedeni de Roma'nın kuruluş hikayesinin Troya'ya dayanması. Haziran ayının 11'inde Roma Kolezyum'da Troya Sergisi'nin açılışını gerçekleştireceğiz.

Öte yandan Berlin'de de Göbeklitepe Sergisi devam ediyor. Biz bu tür çalışmaları özellikle uluslararası kaynak destinasyonlarda ve yoğun ziyaretçi alan önemli merkezlerde sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu süreçlerde birebir ilişkiler çok önemli. İlgili bakanlıklarla, genel müdürlüklerle ve kurumlarla güçlü ilişkiler kurmadan bu tarz prestijli alanları kullanmanız mümkün olmuyor. Hatta çok yüksek bütçeler teklif edilmesine rağmen bazı ülkelere bu alanların verilmediği durumlar oldu. Burada mesele yalnızca maddi imkan değil; doğru ilişkiyi kurabilmek, karşı tarafı ikna edebilmek ve iki tarafın da kazanacağı bir kültürel iş birliği modeli oluşturabilmek.