2 bin rakımda yetişen mantar altınla yarışıyor

Erzincan’da baharın gelişiyle birlikte vatandaşlar, Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen çaşır mantarı için yüksek rakımlı dağlara akın etti. 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerde kendiliğinden yetişen ve kilogram fiyatı 2 bin liraya kadar çıkan mantar, hem lezzeti hem de zorlu şartlarda toplanması nedeniyle adeta altınla yarışıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte mantar avı da başladı. Erzincan'da sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan vatandaşlar, saatler süren tırmanışın ardından yüksek rakımlı bölgelerde çaşır mantarı topluyor. Özellikle Keşiş Dağı ve Munzur Dağları'nın sarp yamaçlarında yetişen mantarın bu yılki fiyatı dudak uçuklattı.

Nadir bulunması ve toplama sürecinin büyük emek istemesi nedeniyle çaşır mantarı pazarda kilogramı 2 bin liradan alıcı buluyor.

"GÖRÜNCE TÜM YORGUNLUĞU UNUTUYORUZ"

Mantar toplamak için dağa çıkan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saat yürüdüklerini belirtti. Vatandaşlar, zorlu arazi şartlarına rağmen çaşır mantarına ulaşmanın heyecan verdiğini söyledi.

Coşkun Menek, "Saatlerce yürüyoruz ama mantarı görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor" dedi.

HER YEMEĞİN YILDIZI

Yörede "damar" ya da "evlek" adı verilen bölgelerde yetişen çaşır mantarı, aynı kök üzerinde birden fazla çıkabiliyor. Protein değeri yüksek olduğu belirtilen mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.

FİYATI CEP YAKIYOR

Bölge halkı, bu yıl mantarın az bulunmasının fiyatları daha da yükselttiğini ifade ediyor. Doğanın zorlu koşullarında toplanan çaşır mantarı, Erzincan'da sezonun en pahalı doğal ürünlerinden biri haline geldi.