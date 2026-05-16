Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestra ve korosu" olarak 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konser verecek.



SAYI 250'DEN 350'YE YAKLAŞTI



2024 yılında yapılan yetenek taramaları neticesinde 250 öğrenci ile yola çıkan ve 2025-2026 öğretim yılına başlarken tekrarlanan sınavlar sonucunda bugün sayıları 350'ye yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

HEDEF GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BAĞ KURMAK



Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan; Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Türk Telekom tarafından desteklenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müziğimizi ve çalgılarımızı yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediği kadar, sosyal ve toplumsal boyutu itibariyle de büyük önem taşımakta.

Çocuk gelişimi üzerinde etkili olduğu bilinen sanat ve müzik eğitimi yoluyla, çocukların orkestra ve koro düzeni içinde iş birliği, dayanışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Farklı seslerin ahenkle bir araya geldiği gibi, bireylerin de karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile yaşayabileceği barış ve hoşgörü kültürünün kazandırılması hedefleniyor.