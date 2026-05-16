Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre C.D., tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Sağlık ekipleri Gökhan ve Nazife Dinçer çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da aile içi tartışma kanlı bitti. Olay, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçakladı.

KONYA'DA AİLE İÇİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın birinci katındaki dairede Gökhan Dinçer ile eşi Nazife Dinçer'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. ŞÜPHELİ OLAY YERİNİN YAKININDA YAKALANDI Polis ekipleri olay sonrası evden ayrılan şüphelinin peşine düştü. Anne ve babasını öldürdüğü iddia edilen C.D.'nin, olay yerine yakın bir sokakta gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR Konya polisi olayın nedenine ilişkin geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli C.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililerden olayla ilgili resmi açıklama yapılması beklenirken, soruşturma kapsamında yeni detayların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.