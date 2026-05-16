CANLI YAYIN

Fenomen 'Kelebek Sarsılmaz' trafikte dehşet saçtı! Kadın sürücüye kafa attı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenomen 'Kelebek Sarsılmaz' trafikte dehşet saçtı! Kadın sürücüye kafa attı

İstanbul Arnavutköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye araçtan inip acımasızca kafa atan ve bu anları güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez (Kelebek Sarsılmaz), polisin kıskıvrak takibiyle yakalandı. Trafik terörü estiren fenomene tam 180 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve lüks aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

KADIN SÜRÜCÜ TARTIŞTIĞI KADINA KAFA ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fenomen 'Kelebek Sarsılmaz' trafikte dehşet saçtı! Kadın sürücüye kafa attı - 1

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

ʺKelebek Sarsılmazʺ ismiyle içerik üreten Hülya SönmezʺKelebek Sarsılmazʺ ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez

Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

ʺKelebek Sarsılmazʺ ismiyle içerik üreten Hülya SönmezʺKelebek Sarsılmazʺ ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın