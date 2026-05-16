Fenomen 'Kelebek Sarsılmaz' trafikte dehşet saçtı! Kadın sürücüye kafa attı

İstanbul Arnavutköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye araçtan inip acımasızca kafa atan ve bu anları güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez (Kelebek Sarsılmaz), polisin kıskıvrak takibiyle yakalandı. Trafik terörü estiren fenomene tam 180 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve lüks aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.