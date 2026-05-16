Kutsal topraklar için ilk adım: 2027 Hac kayıt tarihleri belli oldu

Milyonlarca vatandaşın beklediği 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci için resmi açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacı adaylarının işlemlerini 18 Mayıs ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Süreç, 19 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle sistem yoğunluğu yaşanmaması için başvuruların erken yapılması tavsiye edildi.