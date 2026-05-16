Kutsal topraklar için ilk adım: 2027 Hac kayıt tarihleri belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyanet, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimini açıkladı. Milyonlarca hacı adayını ilgilendiren süreç 18 Mayıs’ta başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, işlemler 19 Haziran’a kadar sürecek.

Milyonlarca vatandaşın beklediği 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci için resmi açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacı adaylarının işlemlerini 18 Mayıs ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Süreç, 19 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle sistem yoğunluğu yaşanmaması için başvuruların erken yapılması tavsiye edildi.

BAŞVURULAR YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Hacı adayları, işlemlerini doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Böylece vatandaşlar il veya ilçe müftülüklerine gitmeden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuru için izlenecek adımlar şöyle:

  • e-Devlet sistemine giriş yapılacak.
  • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekranı açılacak.
  • Ön kayıt veya kayıt yenileme işlemi seçilecek.
  • Gerekli bilgiler kontrol edilip onay verilecek.
  • İşlemler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle kolayca tamamlanabilecek.

KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPACAK?

Daha önce hac kurasına katılan ancak kutsal topraklara gidemeyen vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek. İlk kez başvuru yapacak vatandaşlar ise ön kayıt ekranı üzerinden sisteme dahil olacak.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu bilgileri paylaştı:

İşlem Tarih
Hac ön kayıt başlangıcı 18 Mayıs 2026
Son başvuru tarihi 19 Haziran 2026
Başvuru platformu e-Devlet
